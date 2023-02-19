В Бразилии наступил сезон карнавалов

Король Момо дал старт долгожданному карнавалу в Рио-де-Жанейро. Крупнейший в мире праздник музыки и танцев впервые с начала коронавирусной пандемии проходит без ограничений и изменений, связанных с распространением инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Одновременно стартовали карнавалы и в других бразильских городах. В общей сложности, по оценкам правительства, более 45 млн человек примут участие в гуляниях, которые продлятся до среды.