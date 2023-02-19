В ООН призвали не допустить «полного провала» зерновой сделки

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил о недопустимости срыва зерновой сделки на фоне продовольственных кризисов в ряде стран, передает Reuters. Заявление было сделано на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Учитывая все кризисы, с которыми мы сталкиваемся по всему миру, связанные с изменением климата, засухами, внезапными наводнениями, мы не можем позволить, чтобы черноморская зерновая инициатива полностью провалилась", - подчеркнул представитель ООН, общаясь с журналистом.

17 февраля заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков анонсировал начало переговоров о продлении зерновой сделки через неделю.

Условием заключения зерновой сделки России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года в Москве назвали снятие запрета на ввоз российских продуктов питания и удобрения. Россия в ответ разрешает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В России отмечают, что ее условия не были удовлетворены.