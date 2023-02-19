https://news.day.az/world/1539521.html В Финляндии сообщили о готовности вступить в НАТО без Швеции
В Финляндии сообщили о готовности вступить в НАТО без Швеции
Министр обороны Финляндии Микко Савола в интервью Associated Press (AP) заявил, что страна готова вступить в НАТО, не дожидаясь Швеции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Журналисты задали Саволе вопрос о том, откажется ли Финляндия от вхождения в НАТО, если Турция заблокирует вступление Швеции в Североатлантический альянс.
"Нет <...> мы вступим", - отметил министр.
Вместе с тем он признал, что Финляндия все же предпочла вступить в НАТО вместе со Швецией, так как это ближайший партнер и армии стран почти еженедельно тренируются вместе.
"Это очень глубокое сотрудничество, и мы полностью доверяем друг другу", - резюмировал он
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре