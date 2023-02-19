На военной базе США в Сирии вспыхнул пожар после обстрела

Сильный пожар вспыхнул на военной базе США в Сирии, которая в субботу подверглась ракетному обстрелу, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным телеканала Al-Hadath, одна из ракет упала на вертолетную площадку, рядом с которой находилась цистерна с топливом. Возник мощный пожар.

Сейчас на базе, которая находится около нефтяного месторождения Эль-Омар, объявлена тревога. Также в повышенную боеготовность приведены войска на соседней американской базе около газового месторождения Конико.

Телеканал утверждает, что удар по американской базе нанесли проиранские формирования.