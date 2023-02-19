https://news.day.az/world/1539527.html На военной базе США в Сирии вспыхнул пожар после обстрела
На военной базе США в Сирии вспыхнул пожар после обстрела
Сильный пожар вспыхнул на военной базе США в Сирии, которая в субботу подверглась ракетному обстрелу, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По данным телеканала Al-Hadath, одна из ракет упала на вертолетную площадку, рядом с которой находилась цистерна с топливом. Возник мощный пожар.
Сейчас на базе, которая находится около нефтяного месторождения Эль-Омар, объявлена тревога. Также в повышенную боеготовность приведены войска на соседней американской базе около газового месторождения Конико.
Телеканал утверждает, что удар по американской базе нанесли проиранские формирования.
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