https://news.day.az/world/1539531.html Сильный пожар в доме в Тюмени, есть погибший - ВИДЕО
Сильный пожар в доме в Тюмени, есть погибший - ВИДЕО
Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом многоквартирном доме в Тюмени. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по регионе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Возгорание произошло в квартире на втором этаже дома по улице Беляева. Сотрудники МЧС спасли трех человек, 20 жильцов были эвакуированы.
Площадь возгорания составила около 15 кв. м.
В ликвидации пожара участвовали девять единиц техники и 34 человека личного состава МЧС.
Причина возгорания в настоящее время устанавливается.
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