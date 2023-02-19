Сильный пожар в доме в Тюмени, есть погибший

Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом многоквартирном доме в Тюмени. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по регионе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже дома по улице Беляева. Сотрудники МЧС спасли трех человек, 20 жильцов были эвакуированы.

Площадь возгорания составила около 15 кв. м.

В ликвидации пожара участвовали девять единиц техники и 34 человека личного состава МЧС.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается.