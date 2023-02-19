Чехия в январе обошлась без поставок российского газа

Руководитель Министерства промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикелу заявил, что республика в январе 2023 года не закупила из Российской Федерации ни одного кубометра газа, его заменили осуществляемые через территорию Германии поставки из Норвегии и сжиженного газа из Нидерландов и Бельгии, куда он доставляется морским путем. Об этом сообщает Czech News Agency, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам министра, российский газ после завершения поставок через "Северный поток" в Чехию может направляться только через Словакию.

В публикации отмечается, что из заявления министра не следует, что в предстоящие месяцы республике не придется закупать природный газ из России, поставки которого в начале 2022 года на 97% обеспечивали нужды Чехии.