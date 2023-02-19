Со дня землетрясений в Сирию вернулись свыше 10,6 тыс. беженцев

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар опроверг заявления о якобы большом наплыве сирийских беженцев в провинцию Хатай, пострадавшую от разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

"Эти заявления полностью противоречат действительности", - сказал министр в ходе инспекции приграничных частей в провинции Хатай.

Акара сопровождал глава Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер.

"Мы получили информацию от уполномоченных лиц и провели инспекцию на местах. Вопреки заявлениям о том, что сирийские беженцы якобы массово переходят в Турцию, оказалось, что наоборот, граждане Сирии возвращаются в свою страну", - сказал он.

Акар подчеркнул, что со дня землетрясений в Сирию добровольно вернулись 10 633 человек.