https://news.day.az/world/1539601.html Энтони Блинкен прибыл в Турцию
Энтони Блинкен прибыл в Турцию
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Турцию, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Это первый визит Блинкена в Турцию в качестве главы американского внешнеполитического ведомства.
Самолет госсекретаря приземлился на базе США в Инджирлик.
Затем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и Блинкен с борта вертолета турецких ВВС осмотрели зону землетрясения.
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