Энтони Блинкен прибыл в Турцию

Президент Ильхам Алиев: Мы готовы говорить с армянским меньшинством в Карабахе - но с теми, кто родился и живет в Карабахе, а не с теми, кто был экспортирован туда из России

18 февраля 20:12 (UTC+04), Официальная хроника 24 231