Энтони Блинкен прибыл в Турцию
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Турцию, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Это первый визит Блинкена в Турцию в качестве главы американского внешнеполитического ведомства.

Самолет госсекретаря приземлился на базе США в Инджирлик.

Затем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и Блинкен с борта вертолета турецких ВВС осмотрели зону землетрясения.