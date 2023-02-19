В Болгарии арестованы подозреваемые в гибели афганских беженцев

В Болгарии арестованы семеро подозреваемых в причастности к гибели афганских беженцев, пытавшихся нелегально попасть в Европу. Тела 18 человек, в том числе ребенка, были обнаружены в грузовике в окрестностях Софии в пятницу. Всего там находились 52 мигранта, 19 из них остаются под наблюдением врачей, остальные отправлены в центры размещения, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Люди умерли от удушья в тесном тайнике. Участники преступной группы бросили грузовик и скрылись с места происшествия.

Директор Национальной следственной службы Борислав Сарафов сообщил:

"Раскрыта деятельность преступной группы, которая занималась организацией нелегальной миграции. Она насчитывала шесть человек и самостоятельно делала тайники в грузовиках для перевозки мигрантов, осуществляя их транспортировку дважды в месяц. Для устройства тайников использовалась фольга, чтобы проверка рентгеном не обнаружила тепло от человеческих тел. В этот раз в кузов машины были загружены не 30, как обычно, а более 50 человек. Спустя час после начала движения водители машины услышали шум в кузове, остановились проверить, что происходит, а когда выяснилось, что некоторые из мигрантов мертвы, бросили грузовик и скрылись с места происшествия". По словам Сарафова, в истории страны это самая тяжелая трагедия с участием контрабандистов.

Каждый из нелегальных мигрантов заплатил от 5 до 7 тысяч евро, чтобы добраться в Европу. Они прибыли в Болгарию из Турции.