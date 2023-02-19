Вице-премьер Италии о необходимости увеличения инвестиций в европейскую оборону

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о необходимости увеличения инвестиций в европейскую оборону, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам необходима европейская безопасность, если мы хотим быть более сильными в рамках НАТО. Если мы хотим себя защитить, то мы должны больше инвестировать в европейскую оборону", - сказал Таяни.

Он также указал на важное значение Африки. "Если мы хотим идти по пути к сильной Европе, мы также должны смотреть на Африку, это важно для нашего будущего", - сказал глава МИД Италии. По утверждению Таяни, оставлять Африку "на произвол судьбы или Китаю было бы серьезной ошибкой".