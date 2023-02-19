Уголь в Польше подорожал от 100 до 200% за год

Рост цен на уголь в Польше за последний год составил от 100 до 200%. Об этом пишет газета Rzeczpospolita, ссылаясь на данные Агентства по развитию промышленности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Добыча угля в Польше, несмотря на заявления польских политиков о его увеличении, снова падает. Импорт растет, потому что структура спроса не адаптирована к предложению. Цены на уголь для польской энергетики в годовом исчислении выросли в 2022 году на 100%, а для теплоснабжения на 200%", - отметили в публикации.

В статье добавили, что польский индекс цен на уголь для энергетики по итогам декабря 2022 года составил 535,13 злотых за тонну. По сравнению с тем же периодом годом ранее это значение подскочило на 100%. Индекс цен угля для теплоснабжения был на уровне 1193,24 злотого за тонну, что на 200% больше значения декабря 2021 года.