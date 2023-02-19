Криптобиржа Binance захотела прекратить отношения с американскими партнерами

Крупнейшая криптобиржа Binance собирается рассмотреть возможность для прекращения отношений с партнерами из США, так как давление на биржу со стороны регуляторов усиливается. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Binance Holdings рассматривает возможность разрыва с такими посредниками, как банки и сервисные компании, а также проводит переоценку венчурных инвестиций в США", - отметили в публикации.

По данным агентства, компания собирается провести делистинг токенов, которые были созданы находящимися в США проектами. Источники указали на то, что компания собирается сделать это из-за пристального внимания американских властей. В частности, Binance проверяла Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), министерство юстиции и налоговая службы США.

В свою очередь, глава Binance Чанпэн Чжао в своем сообщении в Twitter позже назвал ложным сообщение о том, что криптобиржа решила провести делистинг американских токенов.