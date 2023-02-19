Турецкий фонд содействия молодёжи и образованию предоставил свои общежития пострадавшим от землетрясения

Турецкий фонд содействия молодёжи и образованию (TÜRGEV) предоставил свои общежития пострадавшим от землетрясения.

Как сообщает Day.Az, после землетрясений общежития TÜRGEV превратились в волонтерские центры, работающие на нужды пострадавших от стихийного бедствия. В одном из общежитий кулинарный и швейный цеха были преобразованы в производственный центр для удовлетворения потребностей сейсмоопасного региона.

Центр психологического консультирования Фонда начал работу по реабилитации и психологической поддержке людей, пострадавших от землетрясения, как дистанционно, так и на месте.

Персонал TÜRGEV ​​участвует в сборе, упаковке и погрузке оборудования и принадлежностей, направляемых в район землетрясения.

По данным TÜRGEV, на данный момент были отправлены пострадавшим от землетресения 1041 подушка, 1323 одеяла, 6964 пар носков, 500 аккумуляторов, 4 ноутбука, 2 принтера, 1458 единиц детского питания, 16725 коробок подгузников, 259 обогревателей, одежда, продукты питания, средства гигиены и чистящие средства.