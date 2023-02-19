Швеция выступила за одновременное с Финляндией вступление в НАТО

Швеция считает правильным шагом с точки зрения европейской безопасности обеспечить одновременное вступление королевства в НАТО вместе с Финляндией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон в опубликованном в воскресенье интервью британской газете Financial Times.

"Мы начали этот процесс вместе [с Финляндией], мы провели его вместе и мы хотим завершить его вместе, - сказал он. - Я думаю, что [отказ Турции ратифицировать заявку Швеции] плохо бы сказался на Швеции, нашем регионе, НАТО и на возможностях Швеции и Финляндии по обеспечению безопасности на фоне войны по соседству". Согласно Кристерссону, многие лидеры стран Евросоюза и НАТО поддерживают одновременное вступление Стокгольма и Хельсинки в Североатлантический альянс.

"Очень тесное военное сотрудничество между Швецией и Финляндией, [наблюдавшееся] еще перед вступлением в НАТО, будет сильно затруднено, если мы будем разъединены, - добавил премьер. - У нас есть возможности в нашей части мира, от которых выиграют все страны НАТО, включая Турцию". Кристерссон выразил надежду, что заявка Швеции на вступление в НАТО будет ратифицирована к саммиту альянса в июле в Вильнюсе.

Вместе с тем Кристерссон уклонился от ответа на вопрос, как будет поступать Швеция, если Финляндия не станет дожидаться ратификации Турцией шведской заявки и отдельно вступит в НАТО. "Я не планирую подобного", - сказал он, подчеркнув, что "каждая страна должна принимать собственные решения".

Премьер отметил, что Стокгольм выполнил все выдвинутые Турцией условия для присоединения к альянсу, дистанцировавшись от курдских повстанцев, сняв эмбарго на экспорт вооружений Турции и взяв на себя обязательство по борьбе с терроризмом. По его мнению, последний шаг будет сделан 2 марта, когда правительство Швеции примет решение о новом законодательстве по борьбе с терроризмом. "Это настолько большой законодательный акт, что нам фактически пришлось изменить нашу конституцию с 1 января, чтобы иметь возможность вынести его на рассмотрение", - заключил он.