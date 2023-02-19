США выделят дополнительно $100 млн на помощь Турции и Сирии после землетрясений
Американская администрация намерена выделить дополнительно $100 млн на оказание гуманитарной помощи после землетрясений в Турции и Сирии.
Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня Соединенные Штаты объявляют о выделении дополнительных 100 млн долларов в качестве помощи в связи с разрушительным землетрясением в Турции и Сирии", - отметил он. "С учетом этого гуманитарная помощь США, направленная на оказание поддержки в связи с землетрясением, составит $185 млн", - добавил руководитель американского внешнеполитического ведомства.
Блинкен пояснил, что средства будут направлены, в частности, на содействие неправительственным организациям, работающим в Турции и Сирии.
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