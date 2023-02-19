На северо-западе Ирана обрушились здания

По меньшей мере два человека погибли в результате обрушения четырех зданий в воскресенье в провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана.

Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на представителя местных служб спасения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, еще не менее шести человек пострадали, они госпитализированы. Инцидент произошел в восточной части города Тебриз. В качестве возможной причины обрушения зданий называется взрыв бытового газа. На месте работают спасатели, дежурят медики.