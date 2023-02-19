США планируют новые санкции против РФ в сферах обороны и энергетики

Администрация США намерена принять новые санкции против РФ в сферах обороны, энергетики и финансов, а также ввести в действие дополнительные механизмы экспортного контроля в отношении России, сообщает в воскресенье Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Администрация президента Джо Байдена планирует задействовать новые механизмы экспортного контроля и очередной пакет санкций против России, направленные на ее ключевые отрасли", - отмечает агентство.

"Меры будут направлены против обороны и энергетического сектора России, против финансовых институтов и нескольких физических лиц, заявили знакомые с вопросом люди на условиях анонимности", - поясняет Bloomberg.

Кроме того, один из источников заявил, что США и их союзники будут уделять внимание уже действующим ограничениям, чтобы помешать обходу санкций.

В Совете нацбезопасности США эту информацию пока не прокомментировали.