В Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу в торговом центре

Неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия в торговом центре в Ростове-на-Дону, два человека получили травмы.

Сейчас его ищут сотрудники полиции, сообщили в воскресенье в правоохранительных органах региона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Неизвестный преступник, находясь в помещении магазина по адресу г. Ростов-на-Дону, пр. Королева 10/4, в ходе внезапно возникшего конфликта, используя травматическое оружие, произвел выстрел и нанес телесные повреждения мужчине 1980 года рождения и мужчине 2003 года рождения", - сообщил собеседник агентства.

В ГУ МВД по Ростовской области журналистам сообщили, что "по данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство")", - добавили в ведомстве.