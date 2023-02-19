В Москве задержали преступника, изрезавшего мужчину ножом в метро

В Москве сотрудники МВД задержали преступника, который изрезал ножом мужчину на выходе из вестибюля станции метро Киевская. Момент нападения попал на видео.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, преступник четыре раза ударил мужчину ножом в шею и живот, после чего сбежал. Пострадавший мужчина был госпитализирован.

"Подозреваемый был задержан по горячим следам и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Им оказался 64-летний уроженец Республики Коми. В рюкзаке у него обнаружен и изъят нож", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса России об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

"Подозреваемый показал, что конфликт случился на стации, после чего он решил отомстить потерпевшему, нашел его в вестибюле и нанес ножевые ранения", - сообщили в столичной прокуратуре.