В Японии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в воскресенье на севере Японии.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр стихии находился в 9 км от города Обихиро (население около 173 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 112 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.