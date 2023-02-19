https://news.day.az/world/1539650.html В Японии произошло сильное землетрясение
В Японии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в воскресенье на севере Японии.
Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр стихии находился в 9 км от города Обихиро (население около 173 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 112 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.
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