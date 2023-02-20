https://news.day.az/world/1539651.html Вспышек инфекционных заболеваний в зоне землетрясения нет - Фахреттин Коджа
Вспышек инфекционных заболеваний в зоне землетрясения нет - Фахреттин Коджа
В зоне землетрясений в Турции не было выявлено случаев вспышек опасных инфекционных заболеваний.
Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
По его словам, власти регулярно отслеживают данные и анализы по инфекционным заболеваниям в провинциях, расположенных в зоне стихийного бедствия.
Глава ведомства также указал на отсутствие проблем с обеспечением в затронутых землетрясением районов медикаментами.
Коджа добавил, что врачей, лекарства и гуманитарную помощь в находящиеся в зоне стихийного бедствия села доставляют автомобили Национальной медицинской спасательной команды (UMKE).
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