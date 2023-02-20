https://news.day.az/world/1539656.html Байден посетит Польшу
Байден посетит Польшу
Президент США Джо Байден посетит Польшу 20-22 февраля, где встретится с президентом Анджеем Дудой и лидерами "бухарестской девятки" - девяти стран восточного фланга НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
В Белом доме заявили, что с Дудой Байден планирует обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также коллективные усилия по поддержке Украины.
21 февраля президент выступит с обращением. В своей речи Байден отметит важность "решительности и единства международного сообщества в поддержке Украины". Президент "пошлет Украине сигнал о продолжении поддержки со стороны США".
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