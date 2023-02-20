Глубоко удручен последствиями землетрясения в Турции
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "глубоко опечален" разрушительными последствиями землетрясений, произошедших на юге Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Глубоко опечален, воочию увидев разрушения, вызванные землетрясениями в Турции. Соединенные Штаты по-прежнему готовы делать все возможное для содействия спасательным и восстановительным работам", - сказал дипломат, посетивший зону бедствия вместе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Госсекретарь заверил, что США "продолжат поддерживать турецкий и сирийский народы" в преодолении последствий стихийного бедствия.

В рамках своего двухдневного визита в Турцию Энтони Блинкен в воскресенье прибыл на авиабазу Инджирлик в Адане, где его приветствовал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Затем главы дипломатий Турции и США на борту вертолета осмотрели пострадавшие от землетрясения районы.