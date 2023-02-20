Главы МИД стран ЕС обсудят 10-й пакет санкций против РФ

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят в понедельник на плановой встрече в Брюсселе 10-й пакет санкций против России, чтобы успеть ввести его до 24 февраля, а также расширение и реформирование Европейского фонда мира для увеличения поставок оружия Украине.

Как передает Day.Az, во встрече примут участие министры иностранных дел Украины и Молдовы Дмитрий Кулеба и Николай Попеску. Министры также рассмотрят введение дополнительных санкций против Ирана.

Как сообщил журналистам источник во внешнеполитической службе ЕС, "в понедельник санкции не будут утверждены, еще продолжаются дискуссии".