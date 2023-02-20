КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

Пхеньян запустил в понедельник баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.

По их данным, ракета уже упала в море.

Тем временем береговая охрана Японии выпустила оповещение о возможном запуске еще двух баллистических ракет со стороны КНДР, отмечает агентство.