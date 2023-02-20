https://news.day.az/world/1539659.html КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
Пхеньян запустил в понедельник баллистическую ракету в сторону Японского моря.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.
По их данным, ракета уже упала в море.
Тем временем береговая охрана Японии выпустила оповещение о возможном запуске еще двух баллистических ракет со стороны КНДР, отмечает агентство.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре