https://news.day.az/world/1539664.html После землетрясения в Турции произошло более 6 210 афтершоковx
После землетрясения в Турции произошло более 6 210 афтершоковx
После землетрясения в Турции произошло более 6 210 афтершоков.
Об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
"За землетрясениями последовало более 6 210 афтершоков", - отметили в ведомстве.
По данным AFAD, в настоящее время в "на земле" работают 19 436 членов поисково-спасательных отрядов из Турции и зарубежных стран.
В зоне бедствия установлены в общей сложности 216 166 палаток, которые были предоставлены министерствами и соответствующими учреждениями Турции, а также зарубежными странами и международными организациями.
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