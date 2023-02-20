После землетрясения в Турции произошло более 6 210 афтершоковx

После землетрясения в Турции произошло более 6 210 афтершоков.

Об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"За землетрясениями последовало более 6 210 афтершоков", - отметили в ведомстве.

По данным AFAD, в настоящее время в "на земле" работают 19 436 членов поисково-спасательных отрядов из Турции и зарубежных стран.

В зоне бедствия установлены в общей сложности 216 166 палаток, которые были предоставлены министерствами и соответствующими учреждениями Турции, а также зарубежными странами и международными организациями.