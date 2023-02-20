Генсек ООН осудил очередной ракетный пуск КНДР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш осудил пуск Северной Кореей двух ракет в понедельник и призвал Пхеньян воздерживаться от провокационных шагов, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Генеральный секретарь решительно осуждает запуск еще одной баллистической ракеты межконтинентальной дальности КНДР", - говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика на сайте ООН.

Отмечается, что Гуттериш вновь призывает Пхеньян "немедленно отказаться от любых дальнейших провокационных действий, полностью выполнить свои международные обязательства по всем соответствующим резолюциям Совета Безопасности и возобновить диалог, ведущий к устойчивому миру и полной, поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова".