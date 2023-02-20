Южная Корея вводит санкции против КНДР

Южная Корея ввела дополнительные санкции против КНДР в ответ на очередной запуск северокорейских ракет, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщает южнокорейский МИД, правительство вводит санкции в отношении четырех физических лиц и пяти учреждений, причастных к секретным программам по разработке ядерного оружия и ракет, а также помогающих Пхеньяну уклоняться от санкций.

В "черный" список попали бывший советник по экономическим и коммерческим вопросам посольства Северной Кореи в Монголии Ли Сон Ын и Владлен Амченцев, который якобы помогал КНДР незаконно покупать нефть.

Среди организаций, столкнувшихся с санкциями, судоходная компания Songwon Shipping & Management, компании Korea Daizin Trading Corp. и Transatlantic Partners.