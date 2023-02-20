Автомобиль с военнослужащими Армении скатился в ущелье
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19 февраля, в районе 19:40 неподалеку от села Хнацах Сюникской области Армении сошла снежная лавина.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в результате автомобиль марки "УАЗ" Минобороны Армении скатился в ущелье, вследствие чего погибли двое военнослужащих.

Еще двое военнослужащих госпитализированы с травмами различной степени тяжести.