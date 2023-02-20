https://news.day.az/world/1539717.html Родители погибших при пожаре армянских военнослужащих проводят акцию в Ереване
Родители погибших при пожаре армянских военнослужащих проводят акцию в Ереване
В столице Армении Ереване перед зданием правительства проходит акция.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, акцию проводят родители военнослужащих, погибших при пожаре в селе Азат Гегаркуникского района.
Напомним, 19 января в казарме инженерного подразделения в селе Азат Гегаркуникского района произошел пожар. В результате погибли 15 человек.
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