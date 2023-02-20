Родители погибших при пожаре армянских военнослужащих проводят акцию в Ереване
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В столице Армении Ереване перед зданием правительства проходит акция.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, акцию проводят родители военнослужащих, погибших при пожаре в селе Азат Гегаркуникского района.

Напомним, 19 января в казарме инженерного подразделения в селе Азат Гегаркуникского района произошел пожар. В результате погибли 15 человек.