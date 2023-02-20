https://news.day.az/world/1539746.html Он потерял 21 члена семьи - ВИДЕО
Он потерял 21 члена семьи - ВИДЕО
73-летний Рамазан Коксал, проживающий в районе Демиркопрю округа Хатай Антакья, в результате землетрясения потерял 21 члена своей семьи.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, умерли также 26-летние дочери-двойняшки и зятья Коксала:
"В моей семье погибли 21 человек, включая детей моих братьев. 11 из 30 моих внуков умерли. Мои дочери-близнецы и их сыновья-близнецы также умерли".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре