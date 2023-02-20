Он потерял 21 члена семьи

73-летний Рамазан Коксал, проживающий в районе Демиркопрю округа Хатай Антакья, в результате землетрясения потерял 21 члена своей семьи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, умерли также 26-летние дочери-двойняшки и зятья Коксала:

"В моей семье погибли 21 человек, включая детей моих братьев. 11 из 30 моих внуков умерли. Мои дочери-близнецы и их сыновья-близнецы также умерли".