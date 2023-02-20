Учебный процесс возобновился в 71 провинции Турции
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В большинстве провинций Турции 20 февраля возобновился учебный процесс после вынужденного продления зимних каникул в связи с последствиями разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше.

ККак передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, за исключением пострадавших от землетрясений провинций, занятия возобновлены в 71 провинции страны.

Учебные заведения в зоне бедствия откроются в начале марта после завершения мониторинга состояния построек. Здесь учебный процесс планируется возобновить первого марта.