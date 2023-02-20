Турция приготовилась отдельно рассмотреть вступление Финляндии в НАТО

Анкара готова рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу журналистам после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

По словам министра, президент Турции Реджеп Эрдоган проинформировал об этом решении генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Чавушоглу заявил, что в Швеции "продолжается пропаганда Рабочей партии Курдистана", которую в Турции считают террористической организацией.

"На прошлой неделе президент Эрдоган сказал Столтенбергу, что мы могли бы занять другую позицию в отношении членства Финляндии в НАТО", - отметил Чавушоглу.