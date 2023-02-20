В Китае потребовали расследовать диверсии на «Северных потоках»

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что мировое сообщество имеет право требовать расследований диверсий на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", учитывая масштаб преступления, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам дипломата, случившееся оказало весьма негативное влияние на мировой энергетический рынок и глобальную экологию. Ван Вэньбинь подчеркнул, что необходимо провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование по терактам.

Представитель МИД КНР отметил, что вызывает недоумение тот факт, что Вашингтон и американские СМИ ничего не говорят о произошедшем с газопроводами, и такое поведение заставляет людей думать, что дело о терактах "странное и сложное".