В Брюсселе пройдет конференция ЕС о помощи жертвам землетрясения

Донорская конференция помощи жертвам землетрясения в Турции и Сирии состоится 16 марта в Брюсселе. Об этом в понедельник перед встречей министров иностранных дел ЕС заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Донорская конференция состоится здесь [в Брюсселе] 16 марта, - сказал он. - Мы ожидаем, что многие примут участие в ней. Мы также надеемся, что сможем собрать как можно больше денег для людей из этих стран".

Напомним, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции и привели к масштабным разрушениям в 10 провинциях республики. Подземные толчки, за которыми последовали более 6 тыс. афтершоков, ощущались и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. В Турции погибшими числятся свыше 41 тыс. человек, пострадали более 108 тыс.