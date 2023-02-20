Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 41 156 человек.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.