Турция рассчитывает, что США вернут ей $1,4 млрд за истребители F-35

Турция рассчитывает на возврат суммы в размере $1,4 млрд, выделенных на приобретение американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в турецкой столице по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается F-35, то Турция была исключена из программы. Есть цифра в $1,4 млрд, которую мы заплатили. Поэтому наше самое естественное право - ожидать возврата этих денег. Было бы полезно завершить это как можно скорее", - подчеркнул он.

Тема участия Турции в проекте производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 остается одной из острых проблем в отношениях Анкары и Вашингтона. В 2017 году Турция подписала с Россией контракт на приобретение четырех дивизионов зенитных ракетных систем С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года "Рособоронэкспорт" объявил, что контракт на поставки систем выполнен. Вслед за покупкой Турцией комплексов С-400 США исключили ее из программы F-35, в рамках которой Анкара могла получить порядка ста этих машин. Несмотря на отмену участия в программе, две стороны все же договорились вести консультации, которые, возможно, помогут каким-либо образом решить вопрос с исключением Турции.