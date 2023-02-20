Турецкий завод MMK Metalurji возвращается в нормальный режим работы после землетрясения

Турецкое предприятие MMK Metalurji возвращается в нормальный режим работы после перерыва, вызванного землетрясением, которое произошло на юго-востоке Турции, говорится в сообщении компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Специалисты провели осмотр производственной площадки, агрегатов и установили, что завод избежал серьезных повреждений, сообщает ММК.

Руководители компании приняли поэтапный план возобновления производства, дан старт работе непрерывного травильного агрегата и реверсивного стана. Одновременно с возобновлением работы первых производственных линий специалисты проводят дополнительное усиление конструкций и подготовку к запуску других агрегатов комплекса. Уже неделю в полноценном режиме действует порт ММК, уточняется в сообщении.