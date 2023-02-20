Нидерланды могут столкнуться с нехваткой газа следующей зимой

Голландские домохозяйства и бизнес могут следующей зимой столкнуться с нехваткой газа. С таким предупреждением выступил глава Управления по делам потребителей и рынков Нидерландов Мартейн Снуп, чьи слова приводит в понедельник газета The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, говорить о том, что энергетический кризис в Нидерландах преодолен, преждевременно. Нехватка, полагает эксперт, "может возникнуть следующей зимой".

"Нельзя допустить, чтобы низкие цены на газ усыпили нас, - сказал Снуп. - Времена дешевого газа не вернутся. Мы принимаем во внимание, что газ больше не будет поступать из России и с Гронингенского месторождения [в Нидерландах], и мы не сможем получать больше газа из Норвегии и Великобритании". Одновременно, добавил эксперт, Китай снимает ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса, и скоро начнет покупать большие объемы СПГ, которые Нидерланды хотят импортировать на свой рынок.

По данным The Telegraph, на прошлой неделе цены на газ упали ниже €50 за киловатт-час после пика в €350 в августе 2022 года. Однако в голландском надзорном органе полагают, что стоимость газа останется высокой как минимум до 2025 года и будет в два-три раза выше, чем до начала специальной военной операции РФ в Украине и бойкота российского газа. В настоящее время правительство Нидерландов поддерживает домохозяйства путем компенсаций, однако данная мера является неустойчивой для бюджета, заявил Снуп.