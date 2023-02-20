В Молдове призвали к публичному обсуждению вопроса о вступлении в НАТО

Вице-спикер парламента Молдовы Михай Попшой предложил провести публичное обсуждение вопроса о необходимости вступления страны в НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Большинство граждан на сегодняшний день не поддерживают этот подход, поэтому необходимо публичное обсуждение, так чтобы граждане поняли, что нейтралитет, на самом деле, кажется чем-то абстрактным, и в конце концов, так оно и есть. История не раз показывала нам, что это не останавливало агрессоров", - заявил Попшой в понедельник в интервью изданию Digi24.

Депутат, который является вице-председателем правящей в Молдове Партии действия и солидарности отметил, что является сторонником вступления страны в альянс.

"Такой военно-политический альянс, как НАТО со статьей пять, гарантирующей безопасность каждого государства-члена, не может быть сомнений, является надежной гарантией безопасности государства-члена. Как гражданин я хотел бы, чтобы Молдова вступила в НАТО, но как представитель правящей партии должен прислушиваться в воле граждан. <...> Важно провести честную дискуссию об уязвимостях безопасности Молдовы и способах их устранения. Если в результате обсуждения граждане примут осознанное решение о сохранении нейтралитета, то это надо уважать. Если будет принято и другое решение, политический класс должен будет его уважать и выполнять", - добавил Попшой.