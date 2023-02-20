Южная Корея готовится к скорому запуску 6G

Власти Южной Кореи планируют запустить сеть шестого поколения мобильной связи (6G) в 2028 году - на два года раньше запланированного срока. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на министерство науки и информационно-коммуникационных технологий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, этому способствуют укрепление устойчивости цепочек поставок и внедрение инновационного программного обеспечения. Нововведение позволит, как подчеркнули в ведомстве, сохранить лидирующие позиции страны в мировой конкуренции за будущую сетевую инфраструктуру.

Согласно информации немецкой аналитической компании IPlytics, Южная Корея обладает наибольшим числом патентов в развитии сетей 5G, опережая компании из США и Европы, которые были ведущими в разработке сетей предыдущего поколения.

Перспективная программа южнокорейского правительства направлена на стимулирование отечественных компаний производить оборудование для сетей 6G и разрабатывать технологии открытого стандарта Open RAN (Radio Access Network, Открытые сети радиодоступа). Концепция Open RAN заключается в создании нового семейства открытых стандартов, что позволит операторам связи отказаться от сотрудничества исключительно с ведущими поставщиками оборудования, такими как, в частности, Ericsson и Nokia, и налаживать партнерство с более мелкими игроками на мировом рынке.