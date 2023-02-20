Ученые предупредили о вспышках холеры в Сирии и Турции после землятресения

В районах, пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии, существует риск возникновения и развития очагов холеры. Об этом сообщается на сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в понедельник, 20 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Угроза инфекционных заболеваний после землетрясений в Турции и Сирии может возникнуть в течение следующих двух-четырех недель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что болезни, передающиеся через пищу и воду, респираторные инфекции и инфекции, которые можно предотвратить с помощью вакцин, в том числе и холера, представляют собой риск в предстоящий период, который может сопровождаться вспышками заболеваний, особенно в тех местах, где выжившие переселяются во временные убежища, в которых невозможно избежать скопления людей.

Особенно высока вероятность возникновения вспышек холеры, по словам авторов исследования, в северо-западных районах Сирии.

"В ближайшие недели высока вероятность всплеска случаев холеры в пострадавших районах. Холера вызывает беспокойство в раздираемой войной северо-западной Сирии, где власти сообщили о тысячах случаев. Страна пытается контролировать вспышку с сентября 2022 года", - сообщается в материале.