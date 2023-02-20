Санду заявила, что Молдова смогла диверсифицировать закупки газа

Молдова впервые в своей истории не зависит от одного источника поставок природного газа. Об этом заявила президент страны Майя Санду на открывшейся в понедельник в Кишиневе сессии парламентской ассамблеи "Евронест", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Впервые в истории Молдова больше не зависит от одного источника поставок природного газа", - сказала Санду.

Президент Молдовы поблагодарила западных партнеров, которые помогли финансировать такие программы, как фонд энергетической уязвимости, что позволило правительству предоставить компенсации и финансовую поддержку наиболее уязвимым слоям населения.