https://news.day.az/world/1539892.html Санду заявила, что Молдова смогла диверсифицировать закупки газа
Санду заявила, что Молдова смогла диверсифицировать закупки газа
Молдова впервые в своей истории не зависит от одного источника поставок природного газа. Об этом заявила президент страны Майя Санду на открывшейся в понедельник в Кишиневе сессии парламентской ассамблеи "Евронест", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Впервые в истории Молдова больше не зависит от одного источника поставок природного газа", - сказала Санду.
Президент Молдовы поблагодарила западных партнеров, которые помогли финансировать такие программы, как фонд энергетической уязвимости, что позволило правительству предоставить компенсации и финансовую поддержку наиболее уязвимым слоям населения.
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