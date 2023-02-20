Американская компания пообещала отправить в космос волосы Рейгана, Кеннеди и Вашингтона

Образцы волос ряда бывших президентов США будут отправлены в космос. Об этом сообщает компания Celestis, Day.Az.

Компания Celestis базируется в Техасе и специализируется на "мемориальных полетах" - космических захоронениях. Теперь компания заявила, что в конце 2023 года запустит в космос "то, что мы считаем подлинной ДНК бывших президентов США" на борту ракеты Vulcan компании United Launch Alliance (ULA). Согласно планам, ракета стартует с мыса Канаверал, выведет на околоземную орбиту два спутника, отправит частный аппарат к Луне, а капсулу с биологическими образцами - в глубокий космос.

Всего на борту будут присутствовать волосы четырех президентов: Рональда Рейгана, Джона Кеннеди, Дуайта Эйзенхауэра и Джорджа Вашингтона. Все образцы были подарены компании анонимным донором и имели сертификат подлинности. Изначально они находились в коллекции умершего в 2014 году Луи Мушро, который собирал волосы знаменитостей.

Ориентировочная цена захоронения в глубоком космосе с использованием услуг компании - 12,5 тыс. долларов.