https://news.day.az/world/1539915.html Сильное землетрясение в Турции, есть разрушения - ФОТО - ВИДЕО
Сильное землетрясение в Турции, есть разрушения - ФОТО - ВИДЕО
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в провинции Хатай.
Другие подробности не приводятся.
По сообщениям СМИ, в результате землетрясения есть разрушения.
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