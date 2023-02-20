Сильное землетрясение в Турции, есть разрушения
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В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в провинции Хатай.

Другие подробности не приводятся.

По сообщениям СМИ, в результате землетрясения есть разрушения.