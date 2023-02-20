Краснодар затопило

Новый удар непогоды сейчас переживает юг России. Сильнейший дождь сегодня затопил Краснодар, ливень продолжался более 10 часов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Кое-где вода добралась до цокольных этажей зданий, а машины буквально плыли по автотрассам. На улицах до сих пор работает водооткачивающая техника.

Но это еще не конец испытаниям. В ближайшие дни синоптики прогнозируют новые сильные дожди с мокрым снегом, градом и грозами. По всей Кубани объявлено штормовое предупреждение.