https://news.day.az/world/1539921.html Краснодар затопило - ВИДЕО
Краснодар затопило - ВИДЕО
Новый удар непогоды сейчас переживает юг России. Сильнейший дождь сегодня затопил Краснодар, ливень продолжался более 10 часов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Кое-где вода добралась до цокольных этажей зданий, а машины буквально плыли по автотрассам. На улицах до сих пор работает водооткачивающая техника.
Но это еще не конец испытаниям. В ближайшие дни синоптики прогнозируют новые сильные дожди с мокрым снегом, градом и грозами. По всей Кубани объявлено штормовое предупреждение.
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