Турции может грозить новая природная угроза
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Европейско-средиземноморский сейсмологический центр предупредил о возможности цунами после сильных землетрясений в Турции, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Напомним, что в турецкой провинции Хатай произошло два землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8.