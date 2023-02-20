https://news.day.az/world/1539922.html Турции может грозить новая природная угроза - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Турции может грозить новая природная угроза - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр предупредил о возможности цунами после сильных землетрясений в Турции, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Напомним, что в турецкой провинции Хатай произошло два землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8.
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