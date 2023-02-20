Турции может грозить новая природная угроза

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр предупредил о возможности цунами после сильных землетрясений в Турции, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Напомним, что в турецкой провинции Хатай произошло два землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8.