Страшная авария в Беларуси, 11 погибших

11 человек погибли при лобовом столкновении маршрутки и грузовика в Минской области Беларуси.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в Telegram-канале МВД республики.

"Сегодня около 15:00 на 9 км автодороги Р-69 (Смолевичи - Шацк) произошло лобовое столкновение грузового автомобиля МАЗ с маршрутным такси. 11 человек, в том числе ребенок, погибли, шестеро доставлены для оказания медицинской помощи в больницу", - сказано в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что на место трагедии отправился Министр внутренних дел Иван Кубраков.

На фотографиях, опубликованных ведомством, видно, что даже грузовик оказался сильно искорежен от удара - его бампер оторван, шасси повело, а на кабине осталось несколько крупных вмятин. А передняя половина маршрутки и вовсе превратилась в груду металла. Кроме того, оба автомобиля вылетели в кювет.