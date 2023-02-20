Один человек погиб в результате новых землетрясений
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Одна женщина погибла в результате новых землетрясений в турецкой провинции Хатай.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, четыре человека остались под завалами.

"Одного из них уже спасли, работы по спасению остальных продолжаются", - сказал он.

Напомним, что в турецкой провинции Хатай произошло два землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр предупредил о возможности цунами после сильных землетрясений в Турции.

В то же время, AFAD рекомендовал гражданам держаться подальше от прибрежных территорий.