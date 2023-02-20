Восемь раненых в результате землетрясения доставлены в больницы

Восемь раненых в результате землетрясения в провинции Хатай доставлены в больницы.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Напомним, что в турецкой провинции Хатай произошло два землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр предупредил о возможности цунами после сильных землетрясений в Турции.

В то же время, AFAD рекомендовал гражданам держаться подальше от прибрежных территорий.