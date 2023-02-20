https://news.day.az/world/1539933.html Восемь раненых в результате землетрясения доставлены в больницы - вице-президент Турции
Восемь раненых в результате землетрясения доставлены в больницы - вице-президент Турции
Восемь раненых в результате землетрясения в провинции Хатай доставлены в больницы.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.
Напомним, что в турецкой провинции Хатай произошло два землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр предупредил о возможности цунами после сильных землетрясений в Турции.
В то же время, AFAD рекомендовал гражданам держаться подальше от прибрежных территорий.
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